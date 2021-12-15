Son dakika haberleri! Başakşehir'de sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de piyasaya sürülmeye çalışılan yaklaşık 5 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir adreste üretilen yüklü miktarda sahte içkinin piyasaya sürme hazırlığında olunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 ton sahte içki ile temizlik malzemesi gibi gösterilip içki ambalajlamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyon sırasında adreste bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.