Son dakika haberleri | Başakşehir'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde yangın
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Son dakika haberleri | Başakşehir'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde yangın

Son dakika haberleri | Başakşehir'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde yangın
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Başakşehir'de İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir'de İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, 1. bloktaki bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, binanın bitişiğindeki iş yerlerinin çatısına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Görgü tanığı Burak Suna, lokantanın bacasından çıkan kıvılcımlarla çatıda tutuşma meydana geldiğini, yangın tüpüyle müdahale etmelerine rağmen alevleri söndüremediklerini anlattı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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