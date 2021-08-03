Son dakika haberleri | Başakşehir'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde yangın

Edinilen son dakika haberine göre Başakşehir'de İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.