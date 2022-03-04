Başakşehir'de kulübesindeki köpeğe ateş eden şüpheli yakalandı - Haberler

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Başakşehir'de kulübesindeki köpeğe ateş eden şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Başakşehir'de kulübesindeki köpeğe ateş eden şüpheli yakalandı

Başakşehir'de kulübesinde bağlı köpeği tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de kulübesinde bağlı köpeği tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir adreste şüpheli bir kişinin köpeğe silahla ateş ettikten sonra kaçtığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayı şüpheli A.B.Z'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde, olayda kullandığı silahla yakalandı.

Hakkında yapılan incelemede, şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheli A.B.Z'nin "silahla kasten hayvan yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Şüphelinin tabancayla vurduğu köpeğin tedavisi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin, kulübesinde bağlı köpeğe bazı cisimler attığı ve ardından tabancayla ateş ettiği görülüyor.

Başakşehir'de kulübesindeki köpeğe ateş eden şüpheli yakalandı

Başakşehir'de kulübesindeki köpeğe ateş eden şüpheli yakalandı

Başakşehir'de kulübesindeki köpeğe ateş eden şüpheli yakalandı

AA - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Polis, Güncel, Haberler

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