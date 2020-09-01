Son dakika haberleri: Başakşehir'de çocuk parkları virüse karşı dezenfekte edildi
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Son dakika haberleri: Başakşehir'de çocuk parkları virüse karşı dezenfekte edildi

Son dakika haberine göre Başakşehir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki oyun parklarında bulunan oyun grupları ve spor aletleri, özel dezenfektanlarla temizlendi.

Son dakika haberleri: Başakşehir'de çocuk parkları virüse karşı dezenfekte edildi
01.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:51

Başakşehir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki oyun parklarında bulunan oyun grupları ve spor aletleri, özel dezenfektanlarla temizlendi.

Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda çalışma başlattı. Çocuk parklarındaki oyuncaklar ile temasın fazla olduğu spor ekipmanları, bakteri ve virüslere karşı dezenfekte edildi. Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak başlatılan detaylı hijyen çalışmasında, ilçe genelindeki çocuk parklarında yer alan oyun grupları insan ve doğaya herhangi bir olumsuz etkisi olmayan özel dezenfektanlarla yıkandı.

DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Yapılan dezenfeksiyon çalışmalarından hem aileler hem spor yapanlar memnun kaldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, dezenfeksiyon çalışmalarına periyodik olarak devam edeceğini belirtti.


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Kaynak: DHA

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