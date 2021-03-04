Son dakika haber | Başakşehir'de bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti

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Başakşehir'de eşini silahla vurarak öldüren şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, 1. Kısım Mahallesi 4. Etaptaki bir sitede emekli başçavuş Emrullah K. (48) ile ilaç pazarlama şirketinde çalışan eşi Nebahat K. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrullah K. sitenin bahçesinde eşinin kafasına ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Nebahat K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin daha önce boşandığı 2 yıl önce tekrar evlendiği öğrenildi.

Polis ekipleri, Emrullah K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok