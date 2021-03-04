Son dakika haber | Başakşehir'de bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Başakşehir'de bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti

04.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:31

Son dakika haberleri... Başakşehir'de eşini silahla vurarak öldüren şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Başakşehir'de eşini silahla vurarak öldüren şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, 1. Kısım Mahallesi 4. Etaptaki bir sitede emekli başçavuş Emrullah K. (48) ile ilaç pazarlama şirketinde çalışan eşi Nebahat K. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrullah K. sitenin bahçesinde eşinin kafasına ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Nebahat K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin daha önce boşandığı 2 yıl önce tekrar evlendiği öğrenildi.

Polis ekipleri, Emrullah K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber | Başakşehir'de bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti
Son dakika haber | Başakşehir'de bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti
Son dakika haber | Başakşehir'de bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti
Son dakika haber | Başakşehir'de bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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