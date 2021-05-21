Son dakika haberleri... Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bir yaşında
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Son dakika haberleri... Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bir yaşında

Son dakika haberleri... Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bir yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip sağlık kompleksi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 1 yıldır şifa dağıtıyor.

Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip sağlık kompleksi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 1 yıldır şifa dağıtıyor. Şehir hastanesinin hizmete açılışının birinci yılında sağlık çalışanlarına gül dağıtan Başakşehir Belediyesi, sağlıkta şiddete dikkat çekmek için hastanenin bahçesine anıt dikti.

Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip sağlık kompleksi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, tam 1 yıldır Türkiye'nin her yerinden gelen hastalara şifa dağıtıyor. Başakşehir Belediyesi, hastanenin birinci yılını kutlayan sağlık çalışanlarına destek verdi.

Sağlıkta şiddete hayır anıtı açıldı

Genel hastane önünde dikilen anıttaki "Umudu kırma! Yaraları saranları yaralama, şifa veren ellere el kaldırma" mesajı ile kahraman sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının durmasına işaret edildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "İyi gün dostu her zaman bulunur. Kötü gün dostu sağlık insanlarımızdır" sözü de anıttaki yerini aldı.

Gülen gözlere gül dağıttılar

Başakşehir Belediyesi ekipleri, hastanede görev yapan tüm personele gül dağıtarak teşekkür etti. Yine hastane girişlerinde kurulan stantlarda sağlıkta şiddete dikkat çekmek için hazırlanan broşürler dağıtıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bir yaşında
Son dakika haberleri... Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bir yaşında
Son dakika haberleri... Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bir yaşında
Son dakika haberleri... Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bir yaşında
Son dakika haberleri... Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bir yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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