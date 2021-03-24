Son dakika haberleri... Barzani PKK'nın bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının önemini yineledi
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Son dakika haberleri... Barzani PKK'nın bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının önemini yineledi

24.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:49
Son dakika haberleri... Barzani PKK'nın bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının önemini yineledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sona erdirmeyi hedefleyen "Sincar Anlaşması"nın uygulamaya konulmasının önemini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sona erdirmeyi hedefleyen "Sincar Anlaşması"nın uygulamaya konulmasının önemini vurguladı.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'deki konutunda Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada Barzani ve Ganimi'nin güvenlik güçleri ve kurumlarınca kentlerin güvenliğinin sağlanmasının önemi ve ülkenin güneyinde devam eden gösterileri ele aldıkları kaydedildi.

Barzani ve Ganimi'nin ayrıca Sincar'da normalleşmenin önünü açacak Sincar Anlaşması'nın uygulamaya konulması gerektiğine vurgu yaptıkları aktarıldı.

Barzani daha önce de Sincar Anlaşması'nın önemi üzerinde durmuştu.

Sincar Anlaşması

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı.

Irak merkezi yönetimi anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sincar Anlaşması'nın hala uygulamaya konulmadığını, PKK'yı kastederek, yasa dışı güçlerin ilçede varlık göstermeye devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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