Son dakika haberleri: Bartın Valisi Güner: "Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor."
17.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:18
Son dakika gündem haberi: Bartın Valisi Güner: "Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor.
Bartın Valisi Güner: "Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı