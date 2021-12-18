Son dakika haberleri! Bartın Irmağı yükseldi, iskeleler sular altında kaldı

BARTIN (İHA) - Bartın Irmağı yükseldi, iskeleler sular altında kaldı

BARTIN - Bartın'da sağanak sonrası kent merkezinden geçen ırmakta su seviyesi 5 metre yükseldi. 8 köye ulaşım sağlayan bağlantı yolu kapanırken tekne iskeleleri de su altında kaldı.

Bartın'da son üç gündür etkili olan sağanak yağışlarla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağında su seviyesi yükseldi. Metrekereye 50 kilogram yağışın düştüğü kentte Çağlayan mesire alanında yürüyüş yolları ve büfeler su altında kaldı. Yalı mevkiinde ise tekne iskeleleri sulara gömüldü.

Arıt çayında da su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Akçalı, Kabagöz, tabanözü, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler, Alibaş ve Epçiler köylerine ulaşım sağlayan bağlantı yolu kapandı. Kapalı olan köy yollarına ulaşım alternatif yollardan sağlanırken Jandarma ve Polis ekiplerince tehlikeli noktalar şerit çekilerek araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.