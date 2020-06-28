Son dakika haberleri... Bartın Irmağı'na devrilen otomobildeki iki kişi kendi imkanıyla kurtuldu Son dakika haberlerine göre Bartın'da ırmağa devrilen otomobildeki iki kişi kendi imkanıyla kurtuldu.

Bartın'da ırmağa devrilen otomobildeki iki kişi kendi imkanıyla kurtuldu. Alınan bilgiye göre, Neslihan Y. idaresindeki 35 PE 544 plakalı otomobil, İnkum tatil beldesi boğaz mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ırmağa devrildi. Irmaktaki bir tekneye vuran ve bir bölümü suya gömülen araçtan sürücü ile yanındaki Remzi G, kendi imkanıyla çıktı. Sürücünün, durumu jandarma ekiplerine bildirmesinden bir süre sonra suya gömülen otomobil, Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçlarının araç içinde yaptığı kontrolün ardından halat bağlanarak çekici yardımıyla ırmaktan çıkarıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, yine bir bölümü suya gömülen teknede de hasar oluştu. Kaynak: AA