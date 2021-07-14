Son dakika haberleri | Bartın'daki yol açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
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Son dakika haberleri | Bartın'daki yol açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması

Son dakika haberleri | Bartın'daki yol açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Bartın'daki yol açılışına Ankara'dan video konferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güzergahı kullanan vatandaşların sıkıntılarını çözmek amacıyla 90 kilometrelik yolu 75 kilometreye düşürerek yeniden projelendirdiklerini ifade etti.

Bartın'daki yol açılışına Ankara'dan video konferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güzergahı kullanan vatandaşların sıkıntılarını çözmek amacıyla 90 kilometrelik yolu 75 kilometreye düşürerek yeniden projelendirdiklerini ifade etti.

Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun 90 kilometreden 75 kilometreye düşürülerek yeniden projelendirildiği törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgenin önemine dikkat çekti. Bartın'daki törene video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu açılış programı vesilesiyle canlı bağlantıyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açılışını yaptığımız Bartın, Amasra, Kurucaşile, Cide yolu Çakraz Karaman köyü yolu kesiminin şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yolun güzergahı Fatih Sultan Mehmet'in Çeşm-i Cihan yani dünyanın gözbebeği olan bir coğrafyadan geçiyor. Bu bölge tarihi dokusu, güzellikleriyle Batı Karadeniz'in en nadideleri arasında bulunuyor. Bölgeye yurt içinden ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı. Ancak bölgenin zorlu coğrafi şartları turizm ve diğer alanlardaki potansiyelinin tam manasıyla hayata geçmesine engel teşkil ediyordu. Özellikle ulaşım konusunda hem buralarda yaşayan kardeşlerimiz hem de bu güzergahı kullanan yolcularımız sıkıntılarla karşılaşıyordu. Bu sıkıntıyı çözmek amacıyla 90 kilometre uzunluğundaki yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdik." - BARTIN

Son dakika haberleri | Bartın'daki yol açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
Son dakika haberleri | Bartın'daki yol açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
Son dakika haberleri | Bartın'daki yol açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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