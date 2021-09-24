Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada Komiser yardımcısı ve eşi cenazeye giderken kazada öldü Bartın'da dün yolun karşısına geçerek karşıdan gelen otomobille çarpışan otobüsün devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN (İHA) - Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Komiser yardımcısı ve eşi cenazeye giderken kazada öldü

BARTIN - Bartın'da dün yolun karşısına geçerek karşıdan gelen otomobille çarpışan otobüsün devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada yakınlarının cenazesine giden komiser yardımcısı ve eşi ile otobüs şoförü hayatını kaybetmiş, otobüsteki diğer şoför ise ağır yaralanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir, Bolu Mudurnu'da hayatını kaybeden teyzelerinin cenazelerine gitmek üzere 40 BD 498 plakalı Renault marka otomobille yola çıktı. Ankara-Bartın seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü ise Çaycuma ilçesinde son yolcularını indirdikten sonra Bartın'a hareket etti. Halit Uğur idaresindeki 50 DK 316 plakalı yolcu otobüsü, Akmanlar rampası mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Uğur Özdemir idaresindeki otomobille çarpışarak devrildi. Kazada komiser yardımcısı Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir, otobüs şoförü Halit Uğur feci şekilde hayatlarını kaybetti. Otobüste bulunan diğer şoför Nuri Ercan ise ağır yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ise otobüsün kaza sonrası devrildiği görülüyor. Ağır yaralanan Nuri Ercan'ın yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.

Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri
Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

 3 aracın karıştığı kazada izne gelen uzman çavuş, hayatını kaybetti

3 aracın karıştığı kazada izne gelen uzman çavuş, hayatını kaybetti

 Son dakika haberi! Karabük'te katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi! Karabük'te katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ali Erbil Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Özge Özpirinçci
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Şans Oyunları Mehmet Fatih Ali İhsan Su Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:32:29. #1.11#