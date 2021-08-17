Son dakika haberleri... Bartın'da selden etkilenen bölgelerde yaşam kısmen normale dönüyor
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Son dakika haberleri... Bartın'da selden etkilenen bölgelerde yaşam kısmen normale dönüyor

Son dakika haberleri... Bartın'da selden etkilenen bölgelerde yaşam kısmen normale dönüyor
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bartın'ın Ulus ilçesinde selden zarar gören bölgelerde temizlik çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde selden zarar gören bölgelerde temizlik çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Selden en fazla etkilenen Kumluca beldesine bağlı alanlarda ilk günden itibaren DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalara, Zonguldak, Samsun ve Karabük belediyelerinin 30 aracının yanı sıra jandarma, emniyet, AFAD ve Bartın Gençlik Merkezi gönüllülerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip de destek oluyor.

Evlerin zemin katı ile depo ve iş yerlerinde bulunan çamurlar, kolluk kuvvetleri ile gönüllü vatandaşlar tarafından kürek yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yollardaki çamurlar da kepçe ve kamyonlarla bölgeden kaldırıldı.

Selin etkilediği bölgelerde ekiplerce yürütülen temizleme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Vatandaşlar da çamurlu eşyalarını yıkayarak kurumaya bıraktı.

Beldeye bağlı köylerde titizlikle yürütülen çalışmaların ardından yaşam kısmen normale dönüyor.

Son dakika haberleri... Bartın'da selden etkilenen bölgelerde yaşam kısmen normale dönüyor
Son dakika haberleri... Bartın'da selden etkilenen bölgelerde yaşam kısmen normale dönüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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