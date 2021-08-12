Son dakika haberi | Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor (2)
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Son dakika haberi | Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor (2)

Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor.

Kentte dün şiddetli sağanağın ardından meydana gelen sel, en çok Zafer köyünü olumsuz etkiledi.

Selin etkisiyle köyü ikiye ayıran derenin üzerindeki köprü çöktü, camilerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı, birçok araç tarlalara sürüklendi.

Elektrik direklerinin yıkıldığı afetin ardından hızla bölgeye ulaşan DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, köyde yoğun çalışma yürütüyor.

Çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor.

Bazı köy sakinleri, köprülerin yıkılması nedeniyle kütükler yardımıyla diğer bölgelere geçiş sağlıyor.

Öte yandan, kentte yeniden sağanak etkili olmaya başladı. Şiddetli sağanak nedeniyle Akörensöküler köyü yolunda kısmi çökmeler meydana geldi. Suların taşıdığı kaya parçaları ve molozlar bazı yolları kapladı.

Söz konusu yollarda çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların evlerini su basmaması için iş makineleriyle yoğun mücadele veriyor.

Son dakika haberi | Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor (2)
Son dakika haberi | Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor (2)
Son dakika haberi | Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor (2)
Son dakika haberi | Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor (2)
Son dakika haberi | Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor (2)
Son dakika haberi | Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor (2)
Son dakika haberi | Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor (2)
Son dakika haberi | Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor (2)
Son dakika haberi | Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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