Bartın'da selin yaraları sarılıyor
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Bartın'da selin yaraları sarılıyor

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yıkılan köprünün yerine dere yatağına geçici yol yapılarak ulaşım sağlandı.

BARTIN'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yıkılan köprünün yerine dere yatağına geçici yol yapılarak ulaşım sağlandı. 

Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünün bağlantısını sağlayan girişteki köprü yıkılırken, Devlet Su İşleri ekiplerinin dere yatağına beton blokları koymasının ardından geçici olarak yol yapıldı. 400 hanenin bulunduğu Zafer köyünde vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine giren suları temizleme çalışması yapıyor. Çalışmalara belediye, polis ve jandarma ekipleri, destek veriyor. Köydeki temizleme çalışmalarında, çeşitli kurumlardan 27 iş makinesi ile jandarma ve polislerin yanı sıra 123 personel görev yapıyor.


- Bartın
Bartın'da selin yaraları sarılıyor
Bartın'da selin yaraları sarılıyor
Bartın'da selin yaraları sarılıyor
Bartın'da selin yaraları sarılıyor
Bartın'da selin yaraları sarılıyor
Bartın'da selin yaraları sarılıyor
Bartın'da selin yaraları sarılıyor
Bartın'da selin yaraları sarılıyor
Bartın'da selin yaraları sarılıyor
Bartın'da selin yaraları sarılıyor
Bartın'da selin yaraları sarılıyor
Bartın'da selin yaraları sarılıyor
Bartın'da selin yaraları sarılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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