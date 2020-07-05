Son dakika haberleri... Bartın'da sahiller doldu, taştı
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Son dakika haberleri... Bartın'da sahiller doldu, taştı

Son dakika haberleri... Bartın'da sahiller doldu, taştı -Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti Bartın'da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sahillerde aldı.

05.07.2020 21:51 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:27

Bartın'da sahiller doldu, taştı

-Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti

BARTIN - Bartın'da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sahillerde aldı.

Bartın'da artan sıcaklıklar kentte haftasonu etkisini gösterdi. 35 derece civarlarında seyreden aşırı sıcaklardan bunalan çok sayıda vatandaş da soluğu sahillerde aldı. Denize girerek bir nebzede olsa serinlemek isteyen binlerce kişi Hatipler, Kızılkum, Mugada, Güzelcehisar, İnkumu, Tarlaağzı, Amasra, Bozköy, Çakraz ve Kapısuyu plajlarına akın etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun mesai harcayan güvenlik güçleri de sık sık sahillerde denetimlerde bulundu. Ekipler, sahile gelen vatandaşlara özellikle sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Son dakika haberleri... Bartın'da sahiller doldu, taştı

Kaynak: İHA

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