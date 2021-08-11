Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)

Gelen son dakika haberine göre 4 KİŞİLİK AİLE KURTARILDIBartın ile Karabük arasında Bahçecik köyünde Yaşar Karapınar'a ait 2 katlı evde 4 kişi mahsur kaldı.

4 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Bartın ile Karabük arasında Bahçecik köyünde Yaşar Karapınar'a ait 2 katlı evde 4 kişi mahsur kaldı. Çevresi suyla kaplı eve ulaşan AFAD ekipleri halata tutunan aile bireylerini güvenli bir bölgeye götürdü. Yaşlı kadını bir AFAD görevlisi sırtında taşıdı. Karapınar ailesine ait 2 büyükbaş hayvanın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar