Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
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Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)

Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre 4 KİŞİLİK AİLE KURTARILDIBartın ile Karabük arasında Bahçecik köyünde Yaşar Karapınar'a ait 2 katlı evde 4 kişi mahsur kaldı.

4 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Bartın ile Karabük arasında Bahçecik köyünde Yaşar Karapınar'a ait 2 katlı evde 4 kişi mahsur kaldı. Çevresi suyla kaplı eve ulaşan AFAD ekipleri halata tutunan aile bireylerini güvenli bir bölgeye götürdü. Yaşlı kadını bir AFAD görevlisi sırtında taşıdı. Karapınar ailesine ait 2 büyükbaş hayvanın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.


Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)
Son dakika haberleri | Bartın'da sağanak sele neden oldu (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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