Son dakika haberleri... Bartın'da otomobilin devrilerek yanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Bartın'da otomobilin devrilerek yanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Bartın'da otomobilin devrilerek yanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bartın'da, otomobilin devrilerek yanması sonucu 17 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı.

Bartın'da, otomobilin devrilerek yanması sonucu 17 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semih Orakçı (19) yönetimindeki 74 AS 677 plakalı otomobil, Bartın İnkumu karayolu Gürgenpınarı köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Yol kenarındaki ormanlık alanda yanmaya başlayan otomobildeki sürücü Orakçı ile Mert Çetin (18) araçtan yaralı olarak çıkmayı başardı.

17 yaşındaki Doğukan Gündoğan'ın içinde kaldığı aracın yandığını görenler durumu 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken 112 acil servis ekipleri, araçtaki Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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