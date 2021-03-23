Son dakika haberleri: Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu
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Son dakika haberleri: Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

23.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:27
Son dakika haberleri: Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Son dakika haberler: Bartın'ın İnkumu tatil beldesindeki sahilde ölü yunus bulundu.

Bartın'ın İnkumu tatil beldesindeki sahilde ölü yunus bulundu.

Alınan bilgiye göre, gezerken sahil şeridinde kıyıya vuran yunusu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelerek inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yunusun açıkta öldükten sonra dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenmiş olabileceğini dile getirdi.

Daha sonra belediye ekipleri yunusu gömülmek üzere katı atık alanına götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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