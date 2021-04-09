Son dakika haberleri: Bartın'da demir çelik fabrikasında üzerine vinç devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri: Bartın'da demir çelik fabrikasında üzerine vinç devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bartın'da demir çelik fabrikasında üzerine vinç devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Son dakika haberler... Bartın'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Bartın'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik fabrikasında gece vardiyasında Talip Karakaya (37), damperi açık kamyonla geri manevra yaptığı sırada vince çarptı.

Kupanın üzerine devrilen vincin altında kalan kamyon sürücüsü Karakaya'nın kurtarılması için olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışması sonrasında araçtan çıkartılan Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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