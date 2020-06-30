Son dakika haberleri... Barolara ilişkin teklif TBMM'de (1)
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Son dakika haberleri... Barolara ilişkin teklif TBMM'de (1)

Son dakika habere göre AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.

Son dakika haberleri... Barolara ilişkin teklif TBMM'de (1)
30.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:32

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını belirtti. Düzenlemenin ayrıntılarını açıklayan Özkan, "Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla yeni baro kurulabilecektir. Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulabilecek" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, MHP Grubu ile ortak hazırladıkları, 28 maddelik 'Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini Meclis'e sunduklarını bildirdi. Özkan, avukatların meslek yapılanması olan baroların yeniden yapılandırılması, demokratikleştirilmesi, hukuk kalitesinin ve meslektaş kalitesinin artırılmasına ilişkin uzun zamandan beri çalışma yürüttüklerini aktardı.

Büyük titizlikle yürütülen çalışmaları sonuçlandırdıklarını kaydeden Özkan, bugün Meclis Başkanlığı'na sundukları teklife ilişkin şunları söyledi:  "Bu düzenlemeyi niçin yaptık? Herkesin kafasında bu soru yer almaktadır. Öncelikle baroların, Anayasa'da ve yasada belirtilen bu görevleri dikkate alındığı zaman bu ihtiyaçları günümüz koşullarında karşılayamadıkları ve hakkıyla yerine getirmediklerini tespit etmiş bulunmaktayız. İkinci olarak özellikle son 20 yılık süre zarfında hızla artan avukat sayısı, artan bu avukat sayısının özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yoğunlaşmış olması, barolar ile meslek üyeleri arasında rabıtanın maalesef tamamen kopmasına neden olmuştur. Kanunun, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 10 bin civarında olan avukat sayısı, aradan geçen süre zarfında 130 binleri aşmış bulunmaktadır. Artan bu avukat sayısı özellikle İstanbul'da 50 bini, Ankara'da 20 bini, İzmir'de 10 bin rakamını zorlamaktadır. Artan bu sayı nedeniyle başta avukat stajyerlerinin mesleğe hazırlanması ve eğitim konusunda baroların, görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemelerine, avukat stajının sembolik ve şekli anlamda prosedürel bir işleme dönüşmesine neden olmuştur." 'BAROLAR BİRLİĞİNDE DEMOKRATİK TEMSİLE ZARAR VERDİ'"Avukatların yine mesleğe kabulünden sonra baroların, gelişen hukuki konularda avukat meslektaşlarımızı, meslek içi eğitimle onları, gelişen hukuki konulara hazırlayamadıkları görülmüştür" diyen Özkan, şunları kaydetti: "Tabi özellikle bu durumun İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında böylesi bir durumun söz konusu olduğunun da altını çizmek gerekir. Artan bu sayı; baroların demokratik temsilini de maalesef tamamen ortadan kaldırmıştır, avukatların seçimlerde sandıktan uzaklaşmalarına neden olmuştur, baro ile irtibatlarını koparmıştır. Bu kopuş, barolar ve barolar birliğinde demokratik temsile büyük zarar vermiştir."'ÇOKLU BARO 3 İLDE KURULABİLECEK'

AK Parti'li Özkan, düzenlemeye ilişkin "Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecektir. Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulabilecek. 4 kişilik Kurucular Kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak. Türkiye Barolar Birliği, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulu'nu görevlendirecek" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Manşet

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