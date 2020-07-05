Son dakika haberleri | Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda Son dakika habere göre TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin dördüncü toplantısı başladı.

TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin dördüncü toplantısı başladı. Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, daha geniş alana sahip TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, teklifin 18. maddesi üzerinde konuşmalar yapılıyor. Teklif, yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 28 maddeden oluşuyor. Kaynak: AA