Son dakika haberleri | Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
Son dakika habere göre TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin dördüncü toplantısı başladı.
05.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:12
TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin dördüncü toplantısı başladı.
Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, daha geniş alana sahip TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, teklifin 18. maddesi üzerinde konuşmalar yapılıyor.
Teklif, yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 28 maddeden oluşuyor.
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Kaynak: AA