Son dakika haberleri: Bariyere çarpan askeri araçtaki 5 personel hafif yaralandı
Bir son dakika haberine göre Ardahan'da bariyere çarpan askeri araçtaki 5 personel hafif yaralandı.
14.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:34
Ardahan'da bariyere çarpan askeri araçtaki 5 personel hafif yaralandı.
Kentte seyir halindeki bir askeri kamyonet, Ardahan-Kars kara yolunun 1. kilometresinde yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada, araçtaki 5 askeri personel yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ile polis ve askeri yetkililer sevk edildi.
Hafif yaralanan 5 askeri personel, sağlık görevlilerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA