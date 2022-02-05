Son dakika haberleri: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.