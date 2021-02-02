Son dakika haberleri | Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmak isteyen 3 terörist etkisiz hale getirildi
02.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:03
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açtı.
Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici