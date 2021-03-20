Son dakika haberleri: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

20.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:23

Gelen son dakika haberine göre - Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG mensubu terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG mensubu terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika haberleri: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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