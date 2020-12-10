Son dakika haberleri! Barış Pınarı Harekat bölgesine Türkiye'den alt yapı desteği

Son dakika haberler... Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine Türkiye'nin desteğiyle alt yapı hizmeti veriliyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine Türkiye'nin desteğiyle alt yapı hizmeti veriliyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan bölgelerde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda Türkiye destekli hizmet çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda hayatın normale dönme hızının arttığı Tel Abyad ve Rasulayn'da yaklaşık 30 yıldır tek çivi bile çakılmayan bölgelere hizmet götürülüyor.

Tel Abyad ve Rasulayn'ın örgüt işgalinden arındırılmasının ardından, bölgede tahrip edilmiş kamu hizmet binalarını halkın da desteğiyle onararak yeniden sivil halkın hizmetine sunuluyor.

Her iki ilçede oluşturulan mahalli meclislere teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlayan SUDKOM, bölgede ağaçlandırma, park bahçe düzenlemesi, refüj yenileme ve onarımları ile yol yapım faaliyetlerine de devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in sık sık ziyaret ettiği ve her iki ilçeyi de Türkiye'ye yakışır halde destek sağlanması talimatı kapsamında faaliyetlerini sürdüren SUDKOM ekipleri, kış ayları başlamadan şehirlerin ana güzergahlarında yol yapım çalışmalarını tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün desteğiyle sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında, sınır kapılarından başlayarak ana bulvarlar, caddeler, kamu kurumlarına ulaşım sağlayan yollar öncelikli olarak asfalt ve sathi kaplama yapılarak düzenleniyor.

Günlük temizlik işlerinin de mahalli meclis yerel hizmet birimleri tarafından sürdürüldüğü bölgede, park ve refüjlerde bozulan yerler de onarılmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş