Son dakika haberleri! Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
23.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:02
Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ