Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere, kara ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği belirtildi.

Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçiğin, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

MSB: 'Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 terörist etkisiz hale...
MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 terörist etkisiz hale...
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