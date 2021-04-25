Son dakika haberleri! Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri! Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yazılı açıklamasına göre, PKK/YPG'li teröristler huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı ve sızma girişiminde buldu.

Komandoların saldırıya karşılık vermesiyle 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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