Son dakika haberleri... Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/ Ypg'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) gereken cevabı almaya devam ettiği belirtilerek, "10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede, 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu." ifadeleri kullanıldı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

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