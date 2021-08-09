Son dakika haberleri | Barcelona, Juventus ile oynadığı hazırlık maçını kazandı
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Son dakika haberleri | Barcelona, Juventus ile oynadığı hazırlık maçını kazandı

Son dakika haberleri | Barcelona, Juventus ile oynadığı hazırlık maçını kazandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı İtalyan kulübü Juventus'u 3-0 yendi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı İtalyan kulübü Juventus'u 3-0 yendi.

Nou Camp Stadı'nda taraftarı karşısına çıkan Ronald Koeman yönetimindeki Barcelona, Massimiliano Allegri'nin 2 yıl sonra yeniden teknik direktörlüğe getirildiği Juventus ile karşılaştı.

Barcelona'nın Rapid Wien'den kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, ilk 11'de sahaya çıktı.

Katalan ekibi, Depay, Braithwaite ve Puig'in golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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