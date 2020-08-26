Son dakika haberleri | Barcelona Başkanı Bartomeu'nun istifa kararı aldığı iddia edildi Son dakika haberi... Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararı almasının ardından İspanyol ekibinin taraftarları kulüp binasına gelerek Başkan Bartomeu'nun istifasını isteyerek protesto gösterilerine başladı.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararı almasının ardından İspanyol ekibinin taraftarları kulüp binasına gelerek Başkan Bartomeu'nun istifasını isteyerek protesto gösterilerine başladı. İspanyol basınına göre Bertomeu'nun istifa kararı aldığı iddia edildi.

Barcelona'da Messi depremi yaşanıyor. Bayern Münih maçı sonrasında yönetimi eleştiren ve daha öncesinde de yönetimin değişmesi gerektiğini savunan Arjantinli yıldız, bugün yöneticilere takımdan ayrılma kararı aldığını iletmişti. Bu gelişme üzerine kulüp binası önüne gelen Barcelonalı taraftarlar da Başkan Bartomeu'nun istifasını isteyerek protesto gösterilerine başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından İspanyol basını, Bartomeu'nun istifa kararı aldığını iddia etti. Barcelona taraftarı, Bartomeu'nun istifa etmesi halinde Messi'nin takımda kalmaya karar vereceğini düşünüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA