Son dakika haberleri: BARAJ GÖLÜNE GİREN 3 ÇOCUĞUNU KURTARDI, KENDİSİ BOĞULDU
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Son dakika haberleri: BARAJ GÖLÜNE GİREN 3 ÇOCUĞUNU KURTARDI, KENDİSİ BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da ailesiyle birlikte piknik yaparken boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu kurtaran Abdullah Hamza (35), kayboldu.

BURSA'da ailesiyle birlikte piknik yaparken boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu kurtaran Abdullah Hamza (35), kayboldu. Hamza'nın dalgıç polislerce cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte baraj kenarında piknik yapan Abdullah Hamza'nın 3 çocuğu oynamak için suya girdi. Bir süre sonra çocuklar suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Abdullah Hamza, çevredekilerin de yardımıyla çocukları sudan çıkardı. Yüzme bilmediği belirtilen Abdullah Hamza ise bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı çalışmayla Abdullah Hamza'nın cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. Bu sırada Hamza'nın yakınları, sinir krizleri geçirdi.

Abdullah Hamza'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'İKİ KERE DALDIM, GİTMİŞTİ ÇIKMASAM BEN DE GİDECEKTİM'

Abdullah Hamza'nın çocuklarını sudan çıkarmasına yardım eden Şükrü Uçar, 'Burada çocukları oynuyordu. Ses duyunca koştum. Yanımda arkadaşım vardı, ona 'Ali yetiş' dedim. Geldim, atladım. Kız varmış, onu aldım Ali'ye verdim. Ondan sonra genç bir çocuk vardı, onu aldım. Döndüm ondan sonra bir kere daldım, suyun içindeki adamın bileğinden tuttum. O benim bileğimi bıraktı. Çırpınıyordu zaten, ondan sonra bir kere daha daldım. Gitmişti zaten, kaybolmuştu. Sonra ben de bıraktım, bende de nefes kalmadı. Çıkmasam ben de gidecektim? dedi.

Son dakika haberleri: BARAJ GÖLÜNE GİREN 3 ÇOCUĞUNU KURTARDI, KENDİSİ BOĞULDU
Son dakika haberleri: BARAJ GÖLÜNE GİREN 3 ÇOCUĞUNU KURTARDI, KENDİSİ BOĞULDU
Son dakika haberleri: BARAJ GÖLÜNE GİREN 3 ÇOCUĞUNU KURTARDI, KENDİSİ BOĞULDU
Son dakika haberleri: BARAJ GÖLÜNE GİREN 3 ÇOCUĞUNU KURTARDI, KENDİSİ BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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