Son dakika haberleri... Baraj gölüne düşen aracın sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri... Baraj gölüne düşen aracın sürücüsü öldü

23.11.2020 11:46 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:49
Son dakika haberleri... Baraj gölüne düşen aracın sürücüsü öldü

Son dakika haberler: BİNGÖL'de, Yedisu Baraj Gölü'ne düşen hafif ticari aracın sürücüsü Zülfü Dolu'nun (58), cansız bedenine ulaşıldı.

BİNGÖL'de, Yedisu Baraj Gölü'ne düşen hafif ticari aracın sürücüsü Zülfü Dolu'nun (58), cansız bedenine ulaşıldı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Kiğı ilçesi Yeşilpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Zülfü Dolu, yönetimindeki 34 BS 2602 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç Yedisu Baraj Gölü'ne düştü. Araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yüzerek kurtulmayı başarırken, sürücü Zülfü Dolu araçla birlikte suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde araçla birlikte Dolu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Dolu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kiğı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Araç sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Baraj gölüne düşen aracın sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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