Son dakika haberi... Baraj gölünde kaybolan kadının atlama anı kameraya yansıdı
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Son dakika haberi... Baraj gölünde kaybolan kadının atlama anı kameraya yansıdı

03.12.2020 19:00 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:21

Son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde köprüden baraj gölüne atlayıp kaybolan kadının aracı ile köprüyü gelip atlama anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde köprüden baraj gölüne atlayıp kaybolan kadının aracı ile köprüyü gelip atlama anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Asar Mahallesi'ndeki Altınkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprünün üzerine gelen 55 AZ 578 plakalı aracı dün saat 16.30 sıralarında fark eden Hidroelektrik Santralinin güvenlik görevlileri, aracın yanına giderek uzun süre kornaya bastı. Kimseyi bulamayınca santralin güvenlik kameralarına baktıklarında sabah aracıyla köprüye gelen kadının kendini köprüden baraj gölüne atladığını gören görevliler, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede kadının öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Ayşegül Karaca olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi'ne (SAK) de haber verdi. Olay yerine gelen SAK ekibi, dün gece yaptıkları 2 saatlik aramada kadına ulaşamadı. Bu sabah günün ağarmasıyla birlikte gölde Jandarma SAK timi, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Timi Dalgıçları ve AFAD ekibi karadan göl kenarında arama çalışması yaptı. Bugün gün boyu yapılan arama çalışmaları havanın kararması üzerine yarına ertelendi.

Kadının aracı ile köprüye gelip daha sonra köprünün korkuluklarına çıkarak kendini atmasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Son dakika haberi... Baraj gölünde kaybolan kadının atlama anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Baraj gölünde kaybolan kadının atlama anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Baraj gölünde kaybolan kadının atlama anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Baraj gölünde kaybolan kadının atlama anı kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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