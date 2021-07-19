Son dakika haberleri | Baraj gölünde facia: 2 ölü, 3 kayıp
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Son dakika haberleri | Baraj gölünde facia: 2 ölü, 3 kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Baraj gölünde facia: 2 ölü, 3 kayıp Amasya Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde facia yaşandı.

Baraj gölünde facia: 2 ölü, 3 kayıp

AMASYA - Amasya Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde facia yaşandı. Aynı aileden suda kaybolan 5 kişiden ikisinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay yerine gelerek itfaiye ve AFAD'ın yaptığı kurtarma çalışmalarını takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, açıklamalarda bulundu.

Vali Masatlı, "Levent Cenikli isimli çocuğumuzun suya düşmesi sonucu akabinde kendi aile fertlerinden 4 kişi de suya giriyor ve daha sonra da olay gerçekleşti. Elif Cenik ve Sultan Cenik'i sudan çıkarttık. Emrullah Cenik, Havvanur Cenik ve Levent Cenik'i kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Baraj gölünde facia: 2 ölü, 3 kayıp
Son dakika haberleri | Baraj gölünde facia: 2 ölü, 3 kayıp
Son dakika haberleri | Baraj gölünde facia: 2 ölü, 3 kayıp
Son dakika haberleri | Baraj gölünde facia: 2 ölü, 3 kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden hepsinin cesetlerine ulaşıldı
Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden hepsinin cesetlerine ulaşıldı
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