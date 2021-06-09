Son dakika haberleri: Banyoda dengesini kaybederek düşen yaşlı adam öldü
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Son dakika haberleri: Banyoda dengesini kaybederek düşen yaşlı adam öldü

Son dakika haberleri: Banyoda dengesini kaybederek düşen yaşlı adam öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşadığı evin banyosunda düşerek başını çarpan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşadığı evin banyosunda düşerek başını çarpan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaeddin Orhan(64) yalnız yaşadığı evinin banyosunda düşerek başını çarptı. Orhan'dan haber alamayan yakınları, yaşlı adamı yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Orhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Orhan'ın cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Kartepe Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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