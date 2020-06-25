Son dakika haberleri! Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
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Son dakika haberleri! Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi

Son dakika haberi: Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi Yaşlı adamı gören öldü sanıp 112'yi aradı Kalp krizi geçiren adam hastaneye kaldırıldı Düzce Belediyesi önünce sıcak hava nedeni ile banka oturan adam belli bir süre sonra başını öne eğdi.

25.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:47

Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi

Yaşlı adamı gören öldü sanıp 112'yi aradı

Kalp krizi geçiren adam hastaneye kaldırıldı

DÜZCE - Düzce Belediyesi önünce sıcak hava nedeni ile banka oturan adam belli bir süre sonra başını öne eğdi. Şahsın öldüğünü zanneden vatandaşlar panik yaparken bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Olay bugün Düzce Belediyesi önünde meydana geldi. Alışveriş yapmak üzere çarşıya çıkan 70 yaşındaki Ali Karagüllü, yorulunca dinlenmek üzere Düzce Belediyesi önündeki banklara oturdu. Dinlenirken kalp krizi geçiren yaşlı adamın başı da önüne düştü. Yaşlı adamı hareketsiz şekilde başı önde gören çevredeki vatandaşlar, 70 yaşındaki adamın öldüğünü düşünerek kısa süreli panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Karagüllü, ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi kaldırıldı. Acil serviste yoğun bakıma alınan Ali Karagüllü'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi

Kaynak: İHA

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