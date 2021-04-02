Son dakika haberleri! Banklar kapatıldı, saksılar açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Banklar kapatıldı, saksılar açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Banklar kapatıldı, saksılar açıldı

Son dakika habere göre Eskişehir'de koronavirüs önlemleri kapsamında Hamamyolu'ndaki banklar şeritlerle kapatılırken, vatandaşlar yasağı hiçe sayarak bu defa saksıların kenarına oturmaya başladı.

Eskişehir'de koronavirüs önlemleri kapsamında Hamamyolu'ndaki banklar şeritlerle kapatılırken, vatandaşlar yasağı hiçe sayarak bu defa saksıların kenarına oturmaya başladı.

Eskişehir'de artan vaka sayılarıyla birlikte şehrin en işlek caddelerinden biri olan ve gün içinde hayli kalabalık olan Hamamyolu'ndaki oturma alanları için oturma yasağı gelmişti. Yasağın gelmesiyle birlikte polis ve Odunpazarı Belediye görevlileri cadde üzerindeki tüm oturma alanlarına şerit çekildi. Salgının yayılmasını azaltmak ve sosyal mesafeyi oluşturmak için alınan kararı bu defa vatandaşlar yol kenarındaki saksılara oturarak deldi. Sosyal mesafeyi unutarak saksı kenarlarında oturan duyarsız vatandaşlar görenleri adeta hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri! Banklar kapatıldı, saksılar açıldı
Son dakika haberleri! Banklar kapatıldı, saksılar açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Erkan Kandemir
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Banklar kapatıldı, saksılar açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:45:27. #1.15#
title