Son dakika haberleri: Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3,7 trilyon liraya yükseldi
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Son dakika haberleri: Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3,7 trilyon liraya yükseldi

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3,7 trilyon liraya yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 121 milyar 120 milyon lira artarak 3 trilyon 717 milyar 238 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 121 milyar 120 milyon lira artarak 3 trilyon 717 milyar 238 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Mart ile biten haftada 121 milyar 120 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 596 milyar 119 milyon liradan 3 trilyon 717 milyar 238 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 180 milyar 70 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 5,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 603 milyar 805 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 26 Mart ile biten haftada 3 milyar 480 milyon lira artarak 690 milyar 25 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 789 milyon lirası konut, 13 milyar 344 milyon lirası taşıt ve 399 milyar 893 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 10 milyar 998 milyon lira artarak 604 milyar 595 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,3 yükselerek 150 milyar 837 milyon lira oldu.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 61 milyar 330 milyon lirası taksitli, 89 milyar 506 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 403 milyon lira artarak 149 milyar 962 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 476 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 922 milyon lira azalarak 778 milyar 247 milyon lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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