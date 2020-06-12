Son dakika haberleri... Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 471 yeni koronavirüs vakası
Son dakika haberi... Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 471 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
12.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:47
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 471 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 81 bin 523'e ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 471 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 81 bin 523'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 artarak toplamda 1095'e çıktı.
Kaynak: DHA