Son dakika haberleri... Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 471 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberi... Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 471 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 471 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 81 bin 523'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 471 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 81 bin 523'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 artarak toplamda 1095'e çıktı.

Kaynak: DHA