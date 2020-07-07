Son dakika haberleri: Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 27 yeni koronavirüs vakası Son dakika dünya haberi: Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 27 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 27 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 168 bin 645'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 27 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 168 bin 645'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55 artarak toplamda 2 bin 151'e çıktı.

Kaynak: DHA