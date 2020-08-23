Son dakika haberleri | Bangladeş'te son 24 saatte 1973 yeni koronavirüs vakası Son dakika dünya haberine göre Bangladeş'te son 24 saatte 1973 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 1973 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 294 bin 598'e ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 1973 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 294 bin 598'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artarak toplamda 3 bin 941'e çıktı.

Kaynak: DHA