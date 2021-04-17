Son dakika haberleri! Bangladeş'te polis, maaş artışı isteyen işçilere ateş açtı: 4 ölü

Gelen son dakika haberine göre Bangladeş'in güneydoğusunda bir elektrik santralinde çalışan ve maaşlarında artış talep eden işçilere polisin ateş açması sonucu, 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bangladeş'in güneydoğusunda bir elektrik santralinde çalışan ve maaşlarında artış talep eden işçilere polisin ateş açması sonucu, 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

The Straits Times'daki habere göre, polis yetkilisi Azizul İslam yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin, Chittagong'da yapım aşamasında olan elektrik santralinde maaş zammı talep eden işçilerin kendilerine saldırması sonucu ateş açtığını bildirdi.

Açılan ateş sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirten İslam, durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz