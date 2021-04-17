Son dakika haberleri! Bangladeş'te polis, maaş artışı isteyen işçilere ateş açtı: 4 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bangladeş'te polis, maaş artışı isteyen işçilere ateş açtı: 4 ölü

Son dakika haberleri! Bangladeş'te polis, maaş artışı isteyen işçilere ateş açtı: 4 ölü
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bangladeş'in güneydoğusunda bir elektrik santralinde çalışan ve maaşlarında artış talep eden işçilere polisin ateş açması sonucu, 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! 'Polise hakkını ver' etiketiyle video paylaştılar
Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! "Polise hakkını ver" etiketiyle video paylaştılar

Bangladeş'in güneydoğusunda bir elektrik santralinde çalışan ve maaşlarında artış talep eden işçilere polisin ateş açması sonucu, 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

The Straits Times'daki habere göre, polis yetkilisi Azizul İslam yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin, Chittagong'da yapım aşamasında olan elektrik santralinde maaş zammı talep eden işçilerin kendilerine saldırması sonucu ateş açtığını bildirdi.

Açılan ateş sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirten İslam, durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Ryan Babel Caner Erkin Ersun Yanal Bülent Uygun Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bangladeş'te polis, maaş artışı isteyen işçilere ateş açtı: 4 ölü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 12:57:54. #1.15#

title