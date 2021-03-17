Son dakika haberleri... Bangladeş'te hastanede yangın: 3 Covid-19 hastası öldü
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Son dakika haberleri... Bangladeş'te hastanede yangın: 3 Covid-19 hastası öldü

17.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:47
Son dakika haberleri... Bangladeş'te hastanede yangın: 3 Covid-19 hastası öldü

Son dakika haberleri... Bangladeş'te bir hastanede çıkan yangında 3 yeni tip korona virüs (Covid-19) hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'te bir hastanede çıkan yangında 3 yeni tip korona virüs (Covid-19) hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir hastanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.

Bugüne kadar 560 bin 887 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede, toplam 8 bin 597 kişi hayatını kaybetti. - DAKKA

Son dakika haberleri... Bangladeş'te hastanede yangın: 3 Covid-19 hastası öldü
Son dakika haberleri... Bangladeş'te hastanede yangın: 3 Covid-19 hastası öldü
Son dakika haberleri... Bangladeş'te hastanede yangın: 3 Covid-19 hastası öldü
Son dakika haberleri... Bangladeş'te hastanede yangın: 3 Covid-19 hastası öldü
Son dakika haberleri... Bangladeş'te hastanede yangın: 3 Covid-19 hastası öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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