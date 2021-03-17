Son dakika haberleri... Bangladeş'te hastanede yangın: 3 Covid-19 hastası öldü
17.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:47
Son dakika haberleri... Bangladeş'te bir hastanede çıkan yangında 3 yeni tip korona virüs (Covid-19) hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.
Bangladeş'te bir hastanede çıkan yangında 3 yeni tip korona virüs (Covid-19) hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir hastanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.
Bugüne kadar 560 bin 887 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede, toplam 8 bin 597 kişi hayatını kaybetti. - DAKKA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı