Son dakika haberleri... Bangladeş'te 2019'da bir üniversite öğrencisini, hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle döverek öldüren 20 kişi idama çarptırıldı.
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Bangladeş'te 2019'da bir üniversite öğrencisini, hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle döverek öldüren 20 kişi idama çarptırıldı.
Bangladeş'te 2019'da bir üniversite öğrencisini, hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle döverek öldüren 20 kişi idama çarptırıldı.
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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