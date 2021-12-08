Son dakika haberleri... Bangladeş'te 2019'da bir üniversite öğrencisini, hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle döverek öldüren 20 kişi idama çarptırıldı. - Haberler
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Son dakika haberleri... Bangladeş'te 2019'da bir üniversite öğrencisini, hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle döverek öldüren 20 kişi idama çarptırıldı.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bangladeş'te 2019'da bir üniversite öğrencisini, hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle döverek öldüren 20 kişi idama çarptırıldı.

Son dakika haberi... Bangladeş'te 2019'da bir üniversite öğrencisini, hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle döverek öldüren 20 kişi idama çarptırıldı.

Bangladeş'te 2019'da bir üniversite öğrencisini, hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle döverek öldüren 20 kişi idama çarptırıldı.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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