Son dakika haberleri | Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı
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Son dakika haberleri | Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı

Son dakika haberleri | Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

Son dakika haberler... TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel getirildi.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel getirildi.

Kulüp tesislerinde 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeyi imzalayan Gürsel, törende yaptığı konuşmada, Bandırmaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yeni sezon için hazırlık süreci ve kadro yapılanmasıyla ilgileneceklerini belirten Gürsel, "Bu süreç, başarı için çok önemli. Hedefim, Bandırmaspor'u bulunduğu seviyeden daha da yukarı çıkarmaktır." diye konuştu.

Gürsel, daha önce yardımcılığını yaptığı teknik direktör Fuat Çapa'ya teşekkür etti.

Çapa ile 7-8 yıl birlikte çalıştıklarını dile getiren Gürsel, "Kendimi çok iyi yetiştirdiğimi ve geliştirdiğimi düşünüyorum. Futbolun mutfağından yetişip adım adım bugünlere geldim. Pro lisans sahibiyim. Kendimi teknik direktörlük için hazır hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği, Bursaspor, Elazığspor, Antalyaspor ve Pendikspor formalarını giydiğini anlatan Gürsel, futbolculuk ve teknik adamlık dahil 35 yıldır futbolun içinde olduğunu sözlerine ekledi.

Transfer planlaması

Kulüp başkanı Onur Göçmez ise maç primleri hariç gelecek sezon için transfer bütçelerinin 21 milyon lira olduğunu aktardı.

Göçmez, 5-6'sı "nokta transfer" olmak üzere 11-12 dış transfer yapmayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İç transferde Onur Akbay, Orhan Ovacıklı, İshak Çakmak, Doğan Can Davas, Michel Landel, Selçuk Alibaz, Mickael Pote ve kaleci Gökhan Değirmenci ile yeniden anlaşacağız. Bazı futbolcularımızla yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdık. Sadece Erkan Taşkıran, alacağı için kulübü Futbol Federasyonuna şikayet etti. Bu futbolcumuzla 1 yıllık sözleşmemiz daha var. Alacağını ödeyerek bu sorunu ortadan kaldıracağız. Anlaştığımız yeni oyuncular var, onları da yakında açıklayacağız."

Son dakika haberleri | Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı
Son dakika haberleri | Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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Son dakika haberleri | Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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