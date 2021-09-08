Son dakika haberleri... Bandırmaspor, Matej Pucko'yu transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Bandırmaspor, Matej Pucko'yu transfer etti

Son dakika haberleri... Bandırmaspor, Matej Pucko'yu transfer etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Matej Pucko'yu renklerine kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Matej Pucko'yu renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol ve sağ kanatta görev yapan 27 yaşındaki Sloven oyuncuyla 1 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu.

NK Akuminij, FC Koper, Osasuna, Real Oviedo, Korona Kielce, ve Tuzlaspor takımlarında oynayan Pucko, 348 maçta 54 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Şenol Güneş, ağır fatura kesebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
Şenol Güneş, ağır fatura kesebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın Derya Baykal Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Umut Meraş Şenol Güneş Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Bandırmaspor, Matej Pucko'yu transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 19:30:32. #1.16#

title