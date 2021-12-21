Son dakika haberleri: Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE (İHA) - Bandırma- Çanakkale karayolunda meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişiden baba ölürken, kızı yaralı olarak araçtan çıkartıldı.

Bandırma - Çanakkale karayolu Çifteçeşmeler mevkiinde dün akşam saat 22.30 sularında Kerim Şengören'in kullandığı 17 RS 024 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek takla attı. Edanur Şengören hafif yaralı olarak kazadan kurtulurken, babası Kerim Şengören ise hayatını kaybetti. Kaza ile alakalı tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. - BALIKESİR